Иран введет контрсанкции против европейских физлиц и юрлиц

Власти Ирана в качестве ответной меры на рестрикции со стороны Евросоюза введут санкции против европейских физических и юридических лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

"В ответ на сегодняшние действия Совета министров иностранных дел Евросоюза вскоре будут введены и объявлены санкции против соответствующих европейских [физических] лиц и учреждений", - сказал дипломат, слова которого приводит внешнеполитическое ведомство Ирана.

Насер Канани Чафи осудил решение ЕС и назвал его нарушением международного права и ярким примером вмешательства во внутренние дела Ирана. "Вызывает глубокое сожаление тот факт, что определенные политические мотивы, а также опора на безосновательную, искаженную информацию и сфабрикованные заявления представителей иранского народа и связанных с ними известных средств массовой информации лежат в основе такого неправильного и неконструктивного решения", - отметил он.