Германия будет ежемесячно привозить по 1000 афганцев в страну

Правительство Германии заявило, что оно запускает новую программу, чтобы помочь ежемесячно привозить в Германию около 1000 человек, которым грозит преследование в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет Arab News, официальные лица заявили, что программа нацелена на афганских граждан, которым угрожает опасность из-за их работы в защиту прав женщин и прав человека. Также переехать в Германию имеют право журналисты, ученые, политические активисты, судьи, работники образования и лица, преследуемые за свой пол или религию.

С августа 2021 года Германия предоставила убежище примерно 26 000 человек из Афганистана. Многие из них ранее работали в немецких вооруженных силах или полиции во время их дислокации в Афганистане.

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что новая программа гуманитарного переселения призвана дать тем, кто преследуется талибами, "шанс на свободную, самостоятельную и безопасную жизнь". Она признала, что реализовать программу, включая безопасную доставку заявителей из Афганистана в Германию, будет "гигантской задачей".

Кандидаты должны быть номинированы на участие в программе группами гражданского общества, одобренными правительством Германии.