ЕС предложит выделить €40 млрд для помощи жителям и компаниям

В Евросоюзе хотят предложить использовать €40 млрд для поддержки жителей и компаний в связи с ростом цен из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект пакета мер, разработанный Еврокомиссией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, Еврокомиссия собирается позволить правительствам стран ЕС направить средства из фондов сплоченности на помощь в оплате счетов домохозяйствам и на поддержку пострадавших от роста цен малых и средних компаний.

При этом сумма, которой отдельные страны - члены Евросоюза смогут воспользоваться, будет зависеть от объема средств в данных фондах, которые ранее не были задействованы правительствами этих государств.