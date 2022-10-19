Южная Корея перейдет на цифровые паспорта на базе блокчейна

Жители Южной Кореи уже в 2024 году начнут использовать цифровую идентификацию (ID) на основе блокчейна вместо физических паспортов. Планируется, что в течение двух лет новые удостоверения личности получат 45 млн граждан, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

План правительства предусматривает, что в будущем цифровые удостоверения личности будут встроены в мобильные устройства в виде приложения, работающего аналогично физическим регистрационным картам резидента. При этом заявляется, что правительство не будет иметь доступа к информации, хранящейся на отдельных телефонах, поскольку система полностью полагается на децентрализованную идентификацию.

Генеральный директор Бюро цифрового правительства Су Бо Рам отметил, что с помощью этой инициативы все службы смогут полностью перейти в онлайн формат работы. По его словам, по итогам десятилетия экономическая выгода от реализации проекта составит 60 трлн вон (42 млрд долларов), или 3% ВВП.

По данным аналитиков McKinsey's (международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением), широкое использование цифровых идентификаторов позволит экономить время на административной работе, сократить мошенничества с заработной платой, расширить потребительское кредитование, а также содействовать торговле и созданию новых рынков.