В Турции вступил в силу закон, предусматривающий уголовное наказание за дезинформацию

В Турции вступил в силу закон, предусматривающий до трех лет лишения свободы за сообщения в СМИ и социальных сетях, которые будут признаны дезинформацией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Текст закона опубликован во вторник в TC Resmî Gazete. Он вносит поправку в статью 29 действующего уголовного кодекса, согласно которой "любое лицо, публично распространяющее недостоверную информацию <...> с целью вызвать тревогу, страх или панику среди населения, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от года до трех лет".

Соответствующий законопроект был внесен в парламент по инициативе правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Оппозиция ранее неоднократно заявляла, что законопроект нарушает общепринятые конституционные права и свободы, является проявлением цензуры, и требовала его отзыва с рассмотрения в парламенте. В партии Эрдогана в ответ указывали, что цель принятия законопроекта состоит в "защите общества от дезинформации и ложных обвинений в адрес властей в СМИ и соцсетях".

По мнению оппозиции, власти используют административный ресурс, чтобы не допустить ее победы на всеобщих выборах, которые планируются в Турции в июне 2023 года.