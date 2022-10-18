В Турции вступил в силу закон, предусматривающий уголовное наказание за дезинформацию
В Турции вступил в силу закон, предусматривающий до трех лет лишения свободы за сообщения в СМИ и социальных сетях, которые будут признаны дезинформацией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Текст закона опубликован во вторник в TC Resmî Gazete. Он вносит поправку в статью 29 действующего уголовного кодекса, согласно которой "любое лицо, публично распространяющее недостоверную информацию <...> с целью вызвать тревогу, страх или панику среди населения, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от года до трех лет".
Соответствующий законопроект был внесен в парламент по инициативе правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Оппозиция ранее неоднократно заявляла, что законопроект нарушает общепринятые конституционные права и свободы, является проявлением цензуры, и требовала его отзыва с рассмотрения в парламенте. В партии Эрдогана в ответ указывали, что цель принятия законопроекта состоит в "защите общества от дезинформации и ложных обвинений в адрес властей в СМИ и соцсетях".
По мнению оппозиции, власти используют административный ресурс, чтобы не допустить ее победы на всеобщих выборах, которые планируются в Турции в июне 2023 года.
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