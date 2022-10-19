В Японии готовы принять меры в связи с рекордным за 32 года ослаблением иены

Правительство Японии готово принять "соответствующие меры" в связи с рекордным за 32 года ослаблением национальной валюты, курс которой в ходе утренних торгов в Токио впервые с 1990 года достигал 148,97-149 иены за $1. Об этом заявил во вторник министр финансов Сюнъити Судзуки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы примем соответствующие меры в связи с чрезмерными колебаниями [на валютном рынке], связанными со спекуляциями. В этом наша позиция нисколько не меняется. Мы будем следить за ситуацией", - привело его слова агентство Киодо. При этом он не уточнил, какие меры могут быть приняты.

В конце сентября власти Японии впервые с 1998 года провели валютные интервенции для стабилизации курса национальной валюты, однако это привело лишь к кратковременному укреплению с уровня 145 иен за доллар до примерно 140 иен за $1. Затем ослабление вновь возобновилось быстрыми темпами.

Судзуки не стал комментировать появившиеся слухи о том, что власти в последние дни уже проводят так называемые скрытые валютные интервенции. "Иногда мы объявляем о том, что была проведена интервенция, а иногда - нет", - добавил он.

Рекордное ослабление иены продолжается уже несколько месяцев на фоне увеличивающегося разрыва в учетных ставках центральных банков стран Запада, которые повышают ее для сдерживания инфляции, и Японии, где регулятор держит ее на фактически отрицательном уровне для стимулирования рынка.

Несмотря на критику того, что мягкая денежная политика приводит к ослаблению иены и росту цен, глава Банка Японии (центробанк) Харухико Курода неоднократно заявлял, что намерен продолжать курс, нацеленный на достижение устойчивой инфляции в 2%. При этом уже пять месяцев подряд базовая инфляция превышает целевой показатель регулятора. В конце сентября в очередной раз было принято решение сохранить краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1%.