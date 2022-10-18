Во Франции пройдет забастовка недовольных темпами инфляции

Работники ключевых отраслей французской экономики примут участие в общенациональной забастовке, которую проводит во вторник Всеобщая конфедерация труда (ВКТ). Массовая протестная акция вызвана резко возросшими в стране темпами инфляции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Общенациональная забастовка станет кульминацией волны стачек, начавшейся в последней декаде сентября с социального протеста на заводах нефтеперерабатывающих компаний. Ожидается, что 18 октября в ней примут участие авиадиспетчеры, железнодорожники, служащие городского транспорта, работники системы образования и здравоохранения. Точных прогнозов у социологических служб нет, но, по некоторым оценкам, число участников может составить от 2 до 3 млн.

Выступая в эфире радиостанции France Inter, министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон предупредил, что забастовка ввиду ее ожидаемых масштабов вызовет "сильные нарушения" в железнодорожном расписании. На линиях, считает он, останется "лишь половина поездов".

По данным Национальной компании железных дорог, международное сообщение сократится в направлении Испании и Великобритании. По усеченному графику будут ходить поезда между Бордо и Марселем, Парижем и Лиможем.