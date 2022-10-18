Австралия и Сингапур подписали соглашение по "зеленой экономике"

Австралия и Сингапур согласовали соглашение по "зеленой экономике", чтобы усилить сотрудничество в области климатических инвестиций. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, о заключении соглашения сообщил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. "Это поддержит переход наших стран к нулевому уровню выбросов, создаст рабочие места и возможности для роста в зеленых секторах, будет способствовать развитию и коммерциализации зеленых технологий", - приводит его слова агентство.

Как сообщает Reuters, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал проект Sun Cable, целью которого является экспорт солнечной энергии из Австралии в Сингапур через Индонезию, примером того, на что направлено соглашение. "Такой проект, как Sun Cable, который имеет потенциал для экспорта экологически чистой энергии в Сингапур, является беспроигрышным вариантом", - приводит его слова агентство.