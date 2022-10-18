Компания LVMH избавилась от частного самолета

Компании LVMH, которая владеет Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Guerlain и другими брендами класса люкс, пришлось продать корпоративный самолет. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Французской транснациональной компании пришлось продать частный самолет, а ее главный исполнительный директор Бернар Арно теперь будет арендовать средство передвижения в случае необходимости. Об этом миллиардер рассказал в эфире Radio Classique, отметив, что "теперь никто не будет знать, куда он полетит".

Летом во Франции стали активно обсуждать то, что LVMH хочет сделать углеродный след в мире минимальным, но в то же время главы компании пользуются частными самолетами. В Twitter появились аккаунты, отслеживающие каждый взлет и посадку Арно.

Антуан Арно, руководитель отдела коммуникаций и репутации в LVMH, отметил, что такие слежки вызывают беспокойство. "Это вопрос конфиденциальности и безопасности", - сказал он. Сын Бернара Арно отметил, что теперь члены компании используют для передвижения высокоскоростные поезда, где это возможно, однако самолеты, по его словам, все равно остаются важным транспортом.