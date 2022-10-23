Швейцарская компания намерена взыскать с Латвии €11 млн

Швейцарская компания RSE Holding обратилась с иском в международной арбитражный суд против Латвии с требованием возместить ущерб в размере €11 млн евро. Об этом пишет Delfi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Истец утверждает, что убытки возникли из-за изменения латвийского законодательства в области регулирования возобновляемой энергии, что противоречит Европейской энергетической хартии.

В Латвии считают, что изменения не противоречат международным обязательствам, вытекающим из соглашения хартии. В судебном процессе Латвию представляют Государственная канцелярия и международное адвокатское бюро Squire Patton Boggs.