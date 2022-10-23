Bloomberg о том, во сколько обойдется Германии ежегодный ущерб от дефицита рабочих рук

Усиление энергетического и финансового кризисов может негативно отразиться на экономике ведущей страны Евросоюза Германии. Нехватка рабочих рук обойдется стране в $85 млрд в год, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нехватка квалифицированной рабочей силы, вызванная старением населения и усугубленная пандемией, вынуждает производителей из Airbus SE, BMW AG и BASF нуждаться в персонале, чтобы идти в ногу со спросом. Недавние опросы показали, что рекордные 50% фирм сокращают производство из-за кадровых проблем, и это обходится экономике в 85 миллиардов долларов в год", - говорится в материале.

В обозримом будущем ущерб от дефицита рабочей силы в Германии может усугубиться. На это повлияет приближение зимнего отопительного сезона и рост цен на энергоносители, утверждает агентство.

"Все больше и больше компаний сокращают свой бизнес, потому что просто не хватает работников. В среднесрочной и долгосрочной перспективе эта проблема, вероятно, станет еще хуже", - заключил эксперт по рынку труда Института Ifo в Мюнхене Штефан Зауэр.

В то же время рост заработной платы, которого требуют многие профсоюзы, может ударить по экономике Германии еще сильнее. Для крупнейшей экономики Европы это станет ударом по конкурентоспособности, указал экономист UBS Group AG во Франкфурте Феликс Хефнер.

"Высокие цены на энергоносители и нехватка квалифицированных рабочих, безусловно, являются препятствием для развития немецкой промышленности. Такие страны, как Франция, с лучшей демографией, в будущем будут иметь более мощный производственный потенциал", - предположил он.