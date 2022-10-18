Появилось видео с места фатального ЧП с маршруткой в Москве
Опубликованы кадры с места аварии с участием маршрутки на Киевском шоссе в Москве, произошедшей утром во вторник, 18 октября.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, водитель маршрутного транспортного средства не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Известно, что маршрутка № 490 коммерческого перевозчика следовала по маршруту Апрелевка - Саларьево.
По уточненным данным, которые приводят в столичной прокуратуре, жертвой ДТП стала одна из пассажирок - 35-летняя жительница Московской области. Также в ведомстве заявили о шести пострадавших.
При этом, СМИ, со ссылкой на МЧС России, сообщают о том, что в результате аварии травмы получили девять человек.
Известно, что как минимум один из пострадавших был эвакуирован медицинским вертолетом.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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