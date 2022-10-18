Швеция продолжит курс на вступление в НАТО

Курс Швеции на вступление в НАТО будет оставаться неизменным, в стране ускорят усиление обороны. Об этом во вторник заявил премьер-министр Ульф Кристерссон, представляя правительственную декларацию в Риксдаге (парламенте), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вместе с Финляндией Швеция завершит вступление в НАТО. Швеция выполнит соглашение между Финляндией и Турцией", - отметил он.

Кристерссон упомянул и усиление шведской обороны. "Мы сейчас идем к цели 2% ВВП [на оборону] как можно скорее, не позднее 2026 года", - сказал премьер. Предыдущее правительство было намерено достичь 2% к 2028 году.

Глава нового кабмина также пообещал Украине дополнительную военную помощь в виде более совершенных систем вооружения.

Главными направлениями работы правительства станут смягчение последствий энергетического кризиса и борьба с преступностью. По словам премьера, одной из самых больших проблем Швеции является иммиграция с плохой интеграцией, которая привела людей к изоляции и зависимости от пособий. Кристерссон пообещал усиление полиции и высылку из страны преступников-мигрантов.

Среди других обещаний - потолок цен на электричество и ставка на АЭС. "Ни Швеция, ни Европа не могут зависеть от российской энергетики, - продолжил Кристерссон. - Целью правительства в области энергетики теперь является 100-процентный отказ от ископаемого топлива вместо 100-процентного использования возобновляемых источников энергии. Будут приняты меры по запуску новой атомной энергетики".