Чехия почти полностью заполнила свои газохранилища

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил во вторник на своей странице в Twitter, что в подземных газохранилищах республики накоплено 2 759 000 000 куб. м природного газа и они заполнены на 92%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Запасы газа в республике составили 2 759 000 000 куб. м, - отметил он. - Газохранилища заполнены на 92%".

Чешские потребители по сравнению с прошлым годом использовали не более чем одну треть меньше газа. Это стало возможным благодаря более теплой погоде, которая установилась осенью в республике.