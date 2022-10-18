https://news.day.az/world/1504349.html Чехия почти полностью заполнила свои газохранилища
Чехия почти полностью заполнила свои газохранилища
Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил во вторник на своей странице в Twitter, что в подземных газохранилищах республики накоплено 2 759 000 000 куб. м природного газа и они заполнены на 92%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Запасы газа в республике составили 2 759 000 000 куб. м, - отметил он. - Газохранилища заполнены на 92%".
Чешские потребители по сравнению с прошлым годом использовали не более чем одну треть меньше газа. Это стало возможным благодаря более теплой погоде, которая установилась осенью в республике.
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