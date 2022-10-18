Uber выставил пассажиру счет на крупную сумму за стандартную поездку

Молодой человек из Манчестера по имени Оливер Каплан после долгого рабочего дня посетил вместе с товарищем паб и в конце вечера заказал Uber. Проснувшись Каплан, обнаружил счет за поездку на сумму в £35 тыс., сообщает портал Ubergizmo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что, несмотря на нетрезвое состояние, молодой человек помнит, что такси до своего дома на тот момент должно было обойтись ему около £10. Оказалось, что у Каплана было недостаточно средств на счете, из-за чего оплата не прошла. Вскоре он связался со службой поддержки Uber.

Выяснилось, что из-за бага в системе Uber его пунктом назначения была указана Австралия, при этом водитель высадил Каплана у его дома в Манчестере.

В поддержке Uber быстро среагировали на проблему и отозвали огромный счет.