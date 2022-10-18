https://news.day.az/world/1504370.html В Индии разбился вертолет, есть жертвы
В Индии разбился вертолет, есть жертвы
Шесть человек, в том числе пилот, погибли при крушении вертолета в северном индийском штате Уттаракханд. Об этом со ссылкой на полицию сообщил во вторник телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Летательный аппарат рухнул сразу после взлета в деревне Кедарнатх, расположенной на высоте более 3,5 тыс. м в Гималаях. По предварительным данным, причиной крушения стали неблагоприятные погодные условия.
На месте трагедии развернута спасательная операция.
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