В Турции рассказали о наличии инфраструктуры для создания газового хаба

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что у страны есть вся необходимая инфраструктура для создания на своей территории международного газового хаба. Об этом он сообщил в эфире турецкого телеканала A Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Калын подчеркнул, что для Турции это является "очень важным предложением".

"У нас инфраструктура для этого готова. Наряду с российским газом в Европу можно поставлять газ по магистрали TANAP (Трансанатолийскому трубопроводу - "Газета.RU"). Если мощности этого газопровода будут увеличены, это станет очень важным шагом для Европы", - пояснил он.

Представитель Эрдогана также указал на возможность поставок газа из Средиземного моря.