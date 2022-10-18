Трещина в танкере может привести к экологической катастрофе в Якутии

Прямо сейчас в воды моря Лаптевых выливаются тонны нефтепродуктов. Их концентрация превышает норму уже более, чем в 15 раз. Трещина в брошенном в Якутии танкере "Днепр" может привести к масштабной экологической катастрофе. Однако утилизировать ржавый корабль местные власти не спешат.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, часть порта Тикси напоминает кладбище кораблей: всюду ржавые следы разложения, куски металла и, как исполин, здесь возвышается самый крупный и опасный утопленник - танкер "Днепр". Уже полвека он намертво пришвартован и использовался, как контейнер для слива отходов, отработанного топлива и масла - с других кораблей. Но в какой-то момент металл не выдержал.

"Это судно лопнуло. И перепады давления могут привести к тому, что то, что осталось там, - вся эта отработанная масляная жижа, может попасть на территорию порта Тикси. Дальше - уже море Лаптевых и Ледовитый океан", - рассказал член федерального штаба проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин.

Волонтеры обеспокоенно изучают корпус судна. Здесь и без этой трещины, раньше были разливы в 2010 и в 2015 годах. А этим летом специалисты Минэкологии Якутии зафиксировали в пробах воды превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов аж в 15 раз. Об угрозе серьезных загрязнений акватории стало известно еще в 2021 году. Но "Днепр" и ныне там.

"Были проведены исследования и отмечено, что там внутри находятся остатки нефтепродуктов, которые относятся к отходам третьего класса опасности. Необходимо отметить, что загрязнения есть", - заявила руководитель департамента безопасности и правовой экспертизы Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Вера Степанова.

Местные власти признают: трещина растет с каждым приливом и отливом. В трюмах - коктейль из воды и горюче-смазочных материалов. Но сами убрать дырявый танкер не могут, не хватает средств и ресурсов.

"Проблему необходимо решать. Она стоит достаточно остро, в том числе, есть потенциал загрязнения морской воды, что скажется на здоровье жителей. Мы считаем, что совместными усилиями федеральных, региональных и муниципальных органов власти и при участии бизнеса эту проблему нам наконец-то удастся решить", - отметил замглавы Булунского района Якутии Владимир Мирославский.

Пока расчисткой побережья занимаются участники всероссийского проекта "Чистая Арктика". В прошлом году в портах Заполярья они нашли несколько сотен таких ржавых кораблей с опасной начинкой. Только из Тикси волонтеры вывезли 300 тонн металлолома и почти столько же пластика.

Но в ситуации с "Днепром" нужна целая спецоперация: задача - вывезти танкер так, чтобы его содержимое не попало в воду, а затем очистить акваторию от уже попавших в нее ядовитых веществ. Пока общими усилиями волонтеров и властей Якутии удалось добиться, чтобы танкер включили в дорожную карту Минтранса на утилизацию в следующем году.

"В следующем сезоне может быть в любое время разлив. Так что мы будем бить тревогу. Мы будем обращаться в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор", - подчеркнул Андрей Нагибин.

Главное опасение волонтеров - что пока идут разбирательства, ГСМ из ржавого "Днепра" по морю Лаптевых доплывут до Северного Ледовитого океана.