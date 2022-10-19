Альпинист подрался с медведем
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Житель Японии забирался на гору Футаго, когда на него вылетел разъярённый чёрный медведь. Несколько раз хищник пытался схватить мужчину, но альпинист врубил режим берсеркера. Безумные крики и удары по морде сбили пыл с медведицы, и ей пришлось отступить.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В конце видео можно заметить в кустах медвежонка. Скорее всего, мать защищала своего детёныша