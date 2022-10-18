В процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией есть подвижки

В процессе нормализации отношений с Арменией есть подвижки.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня в интервью "A Haber" пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что Турция верит в то, что в процессе нормализации отношений с Арменией будут предприняты новые шаги.

"Армянская диаспора должна поддержать этот процесс. Нормализация отношений Армении с Азербайджаном и Турцией наиболее всего на пользу Армении", - отметил помощник Президента Турции.