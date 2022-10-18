https://news.day.az/world/1504413.html В процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией есть подвижки - Ибрагим Калын
В процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией есть подвижки - Ибрагим Калын
В процессе нормализации отношений с Арменией есть подвижки.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня в интервью "A Haber" пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын.
Он отметил, что Турция верит в то, что в процессе нормализации отношений с Арменией будут предприняты новые шаги.
"Армянская диаспора должна поддержать этот процесс. Нормализация отношений Армении с Азербайджаном и Турцией наиболее всего на пользу Армении", - отметил помощник Президента Турции.
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