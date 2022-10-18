В Индии начнется выпуск автоматов Калашникова

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что завод по производству автоматов Калашникова АК-203 в Индии Indo-Russian Rifles Private Limited начнет их выпуск до конца 2022 года, сообщает "Российская газета", передает Day.Az.

По словам Михеева, "Рособоронэкспорт" имеет крупнейший в мире портфель завершенных, действующих и перспективных проектов по производству оборонной продукции в Индии. Что касается автомата Калашникова, то в будущем совместное предприятие может увеличить объем производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на его платформе.

Автоматы Калашникова двухсотой серии прошли программу испытаний, поставляются государственным заказчикам в России и за рубежом. В них интегрированы планки Пикатинни, они имеют складной приклад, улучшенный переводчик режима стрельбы, обновленную крышку ствольной коробки. Все это позволяет максимально полно реализовать стрелковые навыки.