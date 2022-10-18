Названы предварительные причины смертельного ДТП

Один человек погиб и еще десять получили ранения в результате аварии, в которую этим утром попал пассажирский автобус в Новой Москве. Водитель не смог удержать машину, заходя в затяжной поворот, микроавтобус перевернулся.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, движение на Киевском шоссе оказалось почти полностью парализовано. Спасатели устраняют последствия серьезной аварии. От сильного удара маршрутка опрокинулась на бок и перекрыла две полосы. Рядом - разбитая легковушка. ДТП произошло на повороте с магистрали в сторону аэропорта Внуково. На месте работают несколько машин скорой помощи. По последним данным, десять человек пострадали, один, который находился в легковом автомобиле, погиб.

"Произошло опрокидывание маршрутного такси, следующего по маршруту станция "Апрелевка" - станция метро "Саларьево". В результате ДТП пострадало десять человек. К сожалению, один из них погиб. Позже будет производиться подъем маршрутного такси пожарным краном", - сообщил заместитель начальника пожарно-спасательного отряда МЧС России по г. Москве Павел Серов.

Стекла микроавтобуса и аварийный люк на крыше выбиты. Через них уцелевшие пассажиры выбирались наружу. Рядом раскиданы окровавленные салфетки, с помощью которых оказывали первую помощь пострадавшим. Тех, кто не мог самостоятельно двигаться, из салона извлекали сотрудники МЧС. Один из пассажиров был зажат, и освободить его удалось только с помощью специальных инструментов. Самых тяжелых пострадавших с места аварии госпитализировали с помощью вертолетов санавиации, которые приземлялись буквально в десяти метрах от места ДТП. Остальных увезли в ближайшие больницы машины скорой помощи. Теперь очередь за сотрудниками ГИБДД. Им предстоит установить причины аварии.

Согласно основной версии, водитель маршрутки не справился с управлением из-за мокрого асфальта. Он ехал по этой полосе, в какой-то момент столкнулся с легковушкой, ушел в неуправляемый занос, наехал на ограждение и опрокинулся.

Сейчас на месте аварии продолжают работать экстренные службы. Они освобождают проезд в сторону аэропорта и опрашивают свидетелей. Впереди - допрос водителя маршрутки. Уже известно, что он получил травмы, но может давать показания.