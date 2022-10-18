В Китае врачи спасли мужчину спустя час после остановки сердца

В Китае врачи спасли 61-летнего пациента спустя час после того, как у него остановилось сердце, пишет Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, супруга мужчины вызвала скорую помощь, когда обнаружила, что тот потерял сознание в собственном доме. Приехавшие врачи зафиксировали у него остановку сердца, а по дороге в больницу начала проводить пациенту реанимационные действия. Уже в клинике его подключили к аппарату ИВЛ, но состояние китайца оставалось критическим.

Мужчина находился в коме, но спустя две недели пошел на поправку. Он все еще находится больнице, но уже может самостоятельно дышать, питаться и общаться с другими людьми. Врачи же сообщили, что "золотое временное окно" для предотвращения смерти от сердечных приступов составляет всего около шести минут, поэтому пациенту сильно повезло, ведь его сердце остановилось примерно на час.

"В данном случае семья пациента настаивала на том, чтобы не терять надежду, и мы, врачи, не сдавались", - говорится в заявлении.