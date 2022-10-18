В ЕС с мая зарегистрировали 20 тыс. случаев оспы обезьян

По меньшей мере 20 тыс. случаев оспы обезьян было зарегистрировано с начала мая по 11 октября в 29 странах Европейского союза/Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Это почти треть из примерно 68 тыс. случаев, зарегистрированных во всем мире в 2022 году, сообщается в пресс-релизе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) во вторник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Еженедельное число случаев оспы обезьян, зарегистрированных в ЕС, достигло пика в июле 2022 года и с тех пор неуклонно снижается, поясняется в сообщении. Уменьшению заболеваемости, вероятно, способствовали усилия по информированию о рисках и привлечению общественности, повышение иммунитета у наиболее пострадавшего населения и меньшее количество крупных культурных и общественных мероприятий, посещаемых основными группами риска в связи с этой вспышкой. Большинство случаев по-прежнему выявляют у мужчин в возрасте от 18 до 50 лет (87%), преимущественно имеющих половые контакты с представителями своего пола.

Согласно разным сценариям, вспышка может возобновиться, оспа обезьян может ослабнуть и исчезнуть, или же болезнь ликвидируют в ЕС/ЕЭЗ благодаря согласованным усилиям в регионе. Прогноз, согласно которому небольшое число новых случаев по-прежнему будет выявляться почти исключительно у мужчин группы риска, считается наиболее вероятным.

Эпидемиологическая ситуация улучшается, но необходимо продолжать активно информировать население о рисках, подчеркивают в ECDC. Ранняя диагностика, изоляция, эффективное отслеживание контактов и вакцинация остаются ключевыми для эффективного контроля вспышки.