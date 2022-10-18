Еврокомиссия предложила обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом в случае ЧП

Еврокомиссия (ЕК) предложила обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом в случае ЧП. Соответствующее заявление было сделано в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ЕК.

"Поскольку не все государства-члены заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности, Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию", - сказано в сообщении.

Также в заявлении ЕК отмечается, что это обязательство распространят на "неподключенные государства с объектами СПГ", однако должно соблюдаться условие, что "газ может транспортироваться в государство-член", где он нужен.

18 октября агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа Европейского союза сообщало, что ЕС временно отказался от планов вводить потолок цен на газ из-за разногласий между странами.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует ввести динамическое ценообразование на газ на крупнейшей в Европе газовой бирже (фьючерс TTF) в рамках борьбы с энергокризисом.

До этого стало известно, что правительства европейских стран ведут переговоры об аренде гигантских плавучих электростанций, ожидая трудности с поставками энергии зимой.