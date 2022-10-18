Bloomberg: Япония и Австралия подпишут новое соглашение в сфере безопасности

Япония и Австралия подпишут новое соглашение в сфере безопасности во время визита премьер-министра Фумио Кисиды в австралийский город Перт 22 октября. Как передает Day.Az, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

Ожидается, что соглашение укрепит связи между сторонами на фоне роста напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как пишет Bloomberg, Токио и Канберра в одинаковой степени озабоченны тем фактом, что Китай продолжает укреплять позиции в Тихом океане, включая расширение военного присутствия, создание искусственных островов в Южно-Китайском море и регулярные военные учения вокруг Тайваня.

В ноябре 2020 года страны уже предпринимали попытку укрепить отношения в области безопасности, подписав соглашение, которое позволяет каждой стороне при необходимости направлять вооруженные силы друг друга для обучения и гуманитарных миссий.

Япония и Австралия являются членами стратегического диалога по безопасности (QUAD), куда также входят США и Индия. В прессе QUAD называют "антикитайским военном союзом" и "азиатским НАТО".