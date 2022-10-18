США пытаются отговорить свои компании от расширения связей с Саудовской Аравией

Американские чиновники пытаются убедить компании из США не расширять деловые связи с Саудовской Аравией на фоне решения стран - участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Как передает Day.Az, об этом во вторник со ссылкой на источники сообщает телекомпания NBC.

По их информации, это лишь один из возможных вариантов воздействия США, конкретных решений еще не принято. Кроме того, администрация президента США Джо Байдена планирует свернуть дипломатические и военные контакты с Эр-Риядом, отмечает телекомпания.

Отказ от американских инвестиций в бизнес в Саудовской Аравии может повлиять напрямую на королевство и при этом не затрагивать безопасность США в регионе, однако есть риск того, что компании не прислушаются, уточняют источники.

Как сообщает NBC, администрация президента США не направит ни одного представителя страны на ежегодный форум Future Investment Initiative ("Инвестиционная инициатива будущего "). При этом представитель американской администрации отметил, что данное решение было принято еще до объявления о снижении добычи нефти странами ОПЕК+.

Решение ОПЕК+

Государства - участники соглашения ОПЕК+ договорились 5 октября на очной встрече в Вене о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждая по сравнению с уровнем августа, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса составит 41,856 млн б/с.

В Белом доме заявили, что решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. Президент США Джо Байден высказался о необходимости пересмотреть отношения Вашингтона и Эр-Рияда.