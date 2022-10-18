Граждане зимой не будут страдать от нехватки энергии для отопления домов

Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал, что, несмотря на энергетический кризис, жители страны не будут страдать предстоящей зимой от нехватки энергии для отопления своих домов. Как передает Day.Az, соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая в испанском парламенте.

Премьер признал, что предстоящие месяцы "не будут простыми". "Не будет принято радикальных мер, не будет отключения электроэнергии, нормирования, ни одной из этих апокалипсических сцен, которые предрекают создатели фейков, - заверил он. - Ни в одном испанском доме не будет недостатка энергии для освещения, отопления и приготовления пищи этой зимой". Санчес также выразил мнение, что у банков и энергетических компаний есть "моральный долг" вернуть сейчас обществу то, что они получили во время пандемии коронавируса в результате действий правительства.

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения его потребления всеми государствами сообщества на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.