Канада намерена усилить военное присутствие в Арктике

Канадские военные намерены со временем усилить свое присутствие в Арктике, чтобы иметь возможность проводить различные операции в этом регионе. Как передает Day.Az, об этом заявил начальник штаба обороны североамериканской страны генерал Уэйн Эйр на слушаниях в Комитете национальной обороны Палаты представителей (нижней палаты) парламента Канады. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

"Готовность [ВС Канады] состоит из четырех компонентов: людей, оборудования, обучения и материально-технического обеспечения. Нам нужно сосредоточиться на всех четырех [компонентах], чтобы иметь возможность проводить операции в Арктике", - сказал он.

Начштаба добавил, что Канаде необходимо продолжать инвестировать в закупку оборудования, которое нужно военным в условиях Крайнего Севера, а также продолжать и постоянно наращивать обучение военных в этом регионе. Генерал утверждал, что лишь постоянное присутствие канадских военных в Арктике может продемонстрировать "потенциальным противникам" возможности Канады в регионе.

При этом Эрй отметил, что в настоящее время у ВС Канады есть проблемы с набором новых рекрутов, но эта проблема решается.