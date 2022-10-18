Протестующие разгромили банк в Париже

Из-за разгоревшегося энергокризиса и роста цен жители Франции устроили массовые протесты.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, на улицы Парижа вышло огромное количество горожан. Они требуют, чтобы власти страны повысили жителям зарплаты.

Настроены французы весьма враждебно: они поджигают мусорные баки, бьют бутылки для заготовки стекла, а также подбирают доски и бревна, чтобы атаковать стражей порядка. Также митингующие строят в городе баррикады.

В городе постоянно происходят стычки полиции с протестующими. О количестве жертв на данный момент не сообщается.

Кроме того, во вторник, 18 октября, несколько митингующих разнесли в Париже отделение банка CIC.

Мужчины выбивали ногами окна и двери.