У берегов турецкого Кушадасы спасены десятки мигрантов

У берегов туристического района Кушадасы юго-западной турецкой провинции Айдын спасены 47 нелегальных мигрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, греческие военные применили силу к мигрантам, отбуксировав лодку с людьми в направлении турецкого побережья, что противоречит нормам международного гуманитарного права.

Команды Управления береговой охраны по провинции Айдын оказали помощь мигрантам, терпящим бедствие у берегов района Зейтинлик.

Спасенных доставили в Управлении миграции Айдына.