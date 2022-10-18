https://news.day.az/world/1504520.html У берегов турецкого Кушадасы спасены десятки мигрантов
У берегов турецкого Кушадасы спасены десятки мигрантов
У берегов туристического района Кушадасы юго-западной турецкой провинции Айдын спасены 47 нелегальных мигрантов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, греческие военные применили силу к мигрантам, отбуксировав лодку с людьми в направлении турецкого побережья, что противоречит нормам международного гуманитарного права.
Команды Управления береговой охраны по провинции Айдын оказали помощь мигрантам, терпящим бедствие у берегов района Зейтинлик.
Спасенных доставили в Управлении миграции Айдына.
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