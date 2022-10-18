https://news.day.az/world/1504522.html Число погибших при падении самолета в России выросло до 15
Число погибших при падении самолета в России выросло до 15
Количество погибших в Ейске, где самолет потерпел крушение во дворе девятиэтажного дома, выросло до 15 человек. Об этом во вторник сообщила заместитель губернатора Краснодарского края РФ Анна Минькова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Пострадавший с ожогами скончался", - сказала она.
Ранее она сообщала, что у 51-летнего пациента ожоги тела составили 80%.
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