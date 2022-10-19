Недовольные повышением цен французы разгромили центр Парижа

Европа не выберется из энергетического кризиса в ближайшие несколько лет. Как заявил министр энергетики Катара, 2023 будет для ЕС "намного хуже", чем нынешний. Рост цен на топливо заставляет европейцев всё туже затягивать пояса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Великобритании, жители которой и так уже экономят на бензине, отоплении и продуктах питания, магазинные кражи этих самых продуктов участились настолько, что владельцам маркетов приходится нанимать частных сыщиков для наблюдения за клиентами. Полиция на подобные вызовы, если речь идет об ущербе меньше чем 50 фунтов, не приезжает, а вот детективы лишь за месяц задержали больше 70 воришек.

Рекордная инфляция накрыла и Францию. Недовольные повышением цен и заработной платой жители республики вышли на акции протеста. Тысячи человек практически разгромили центральные улицы Парижа. Итогом этой стычки с полицией стали разбитые витрины, остановки и горы мусора.