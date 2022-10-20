Момент ДТП с полицейской машиной в центре Москвы

В распоряжении РЕН ТВ появилось видео момента ДТП с полицейской машиной в центре Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, как внедорожник на большой скорости въезжает в машину ППС, отчего ее отбрасывает к тротуару.

"В 20:05 ДТП на ул. Красная Пресня, две единицы автотранспорта, одна из них является служебной автомашиной ППС. По предварительным данным, двух человек осматривают медики, решается вопрос о доставлении их в медучреждения. Один из пострадавший является полицейским. Устанавливаются причины ДТП", - сообщили в МВД.

Источник РЕН ТВ поделился ранее, что после аварии с полицейской машиной произошло второе ДТП - столкнулись автомобили марок Jaguar, Kia и Volkswagen.

Сейчас выясняются причины массового ДТП.