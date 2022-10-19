В Калифорнии нашли серийного убийцу

В США предъявили обвинение жителю северной Калифорнии в убийстве трех мужчин. Как сообщает полиция, всего было шесть жертв, которые, по мнению правоохранителей, были убиты одним маньяком. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

43-летний Уэсли Браунли был арестован в субботу по подозрению в убийстве шести мужчин и ранении женщины. Убитых застрелили в апреле 2021 года. Полиция задержала его на улице, когда он был вооружен пистолетом и, возможно, искал новую жертву.

Ему также предъявили обвинения в хранении огнестрельного оружия и один пункт обвинения в хранении боеприпасов.

Браунли работал водителем грузовика.

Тори Вербер Салазар, окружной прокурор округа, заявила, что рассчитывает предъявить дополнительные обвинения по двум другим убийствам в Стоктоне, а также покушению на убийство. Еще одно убийство произошло в прошлом году в Окленде, который находится в округе Аламеда.

В полиции считают, что они поймали серийного убийцу.