Эстония увеличит расходы на оборону

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в ходе визита в США и встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином об увеличении военного бюджета страны на 42%, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам министра, Эстония планирует увеличить расходы на оборонный комплекс в 2023 году до 3% ВВП.

Эстония инвестирует много в свою безопасность. Наш оборонный бюджет в следующем году вырастет на 42% и составит приблизительно 3% нашего ВВП", - поделился Певкур.

Он добавил, что Эстония планирует закупать реактивные системы залпового огня HIMARS.

"Мы будем развивать средства ПВО средней дальности, новые противотанковые и противокорабельные системы, много инвестировать <...> в инфраструктуру и полигоны, а также в боеприпасы", - сказал Певкур.