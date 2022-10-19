Женщина пыталась спасти подожженную подростками старушку

Жительница Алапаевска Надежда рассказала о том, как пыталась спасти пенсионерку, которую подожгли подростки на улице.

По ее словам, к ней в квартиру позвонили сами подростки и попросили воды. На тот момент она не подозревала, что помощь нужна человеку, думая, что произошел пожар.

Но при этом она пустилась вместе с детьми на место и пыталась спасти старушку.

"Я вначале подумала, что сарайки горят. У нас там и бензин, и все находится. У меня вода была в бутылке. Еще и ведро достала и налила в него. И мы с детьми выбежали. Они у нас выхватили бутылки. Потом я увидела, что там лежит человек. Понимаю, что нужно полицию и скорую вызвать. Я позвонила сестре мужа и попросила вызвать", - рассказала Надежда.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по ее словам, она была крайне удивлена, что никто из соседей, которые стали свидетелями происходящего, никак не отреагировали на ситуацию.

"Женщину знала. Она безобидная бабулька была. Иногда мелочь просила. Даже никто из соседей не вышел. Никто не вызвал ни полицию, ничего. Это бездействие людей", - отметила местная жительница.

Лишь позднее она узнала, что те подростки, которые пришли к ней за водой, оказались причастны к преступлению.

Ранее сообщалось, что они дали признательные показания. По их словам, они гуляли вместе, а во время прогулки один из них, увидев пенсионерку, побежал в кусты и взял оттуда заранее спрятанную бутылку с горючей жидкостью. Потом он облил ей пенсионерку и поджег ради интереса. Когда подростки поняли, что случилось, они попытались спасти женщину, побежали к соседям с просьбой дать воды, но было уже слишком поздно.