Минэнерго США выставит на продажу 15 млн баррелей нефти

Министерство энергетики США в среду выставит на торги 15 млн баррелей нефти. Об этом сообщает Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации агентства, президент США Джо Байден весной распорядился выставить на продажу 180 млн баррелей нефти из государственных запасов. Это помогло стабилизировать рынок и снизить цены на топливо.

Извещение о продаже дополнительного объема нефти из стратегических запасов государства будет опубликовано утром в среду.

"Продажа завершает историческое высвобождение 180 миллионов баррелей, которое президент анонсировал весной и которое помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках", - говорится в сообщении Белого дома.