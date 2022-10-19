Гонконг намерен укреплять статус международного финансового центра

Власти Гонконга предпримут меры, направленные на укрепление статуса мегаполиса как международного финансового центра. Об этом заявил в среду глава местной администрации Джон Ли, выступая с первым ежегодным посланием в Законодательном совете, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем укреплять свои позиции как крупнейшего центра, который обрабатывает около 75% всех офшорных расчетов в юанях в мире. Будем способствовать запуску большего количества инвестиционных инструментов, деноминированных в китайской национальной валюте, улучшать рыночную инфраструктуру", - отметил он.

Говоря о работе Гонконгской фондовой биржи, Ли отметил, что в следующем году эта площадка упростит правила листинга для инновационных компаний.

Власти города также намерены способствовать более активному продвижению "зеленых финансов", совершенствовать индустрию управления активами и рисками, расширять взаимный доступ с финансовым рынком материкового Китая, развивать отрасль финансовых технологий. "В настоящее время в Гонконге уже насчитывается более 600 компаний, занятых в сфере финтеха. Мы будем активно продвигать это направление, поощрять больше финтех-услуг и продуктов", - пообещал глава исполнительной власти этого специального административного района КНР.