Борьба против терроризма должна стать приоритетом для всех стран

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал все страны мира бороться против терроризма и сделать эту борьбу приоритетом. Об этом генсек ООН заявил, выступая в среду в индийском Мумбаи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Борьба против терроризма должна быть глобальным приоритетом для каждой страны на Земле. Борьба против терроризма является центральным приоритетом для Организации Объединенных Наций", - приводит слова Гутерриша информационное агентство ANI.

Генеральный секретарь ООН, который находится с визитом в Индии, почтил память жертв террористических атак 26 ноября 2008 года в Мумбаи. Тогда боевики-исламисты, прибывшие из Пакистана на моторных лодках, совершили в городе серию нападений, жертвами атак стали 166 человек, в их числе иностранные граждане.

Гутерриш подчеркнул, что терроризм - абсолютное зло и никакие поводы или обиды не могут оправдать терроризм. "Ему нет места в современном мире. Я глубоко тронут тем, что нахожусь здесь, где произошел один из самых варварских террористических актов в истории, в результате которого погибли 166 человек", - добавил Генсек. Он также выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших, народу Индии.

20 октября 2022 года в штате Гуджарат генеральный секретарь ООН вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди представят буклет, логотип и слоган миссии LiFE (Lifestyle for Environment), цель движения - вести образ жизни, не наносящий вреда Земле. Миссия Life станет инициативой Индии в ООН и на других международных платформах для демонстрации действий по борьбе с изменением климата и скорейшего достижения целей устойчивого развития, указывается в сообщении.

Кроме того, в программе визита генерального секретаря ООН в Индию обозначена встреча с министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром, на которой стороны обсудят ряд вопросов, в том числе шаги по углублению взаимодействия Индии и ООН. Ожидается, что генсек ООН также совершит поездку к расположенной в Гуджарате самой высокой в мире Статуе единства высотой 182 м - монументу индийскому политику Валлабхаи Пателю. Он также посетит первую в Индии деревню, жизнь и работу которой обеспечивает полностью солнечная энергия.