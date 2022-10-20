Женщина купила лотерейный билет по совету призрака и разбогатела

В Северной Каролине, США, женщина купила лотерейный билет за несколько минут до розыгрыша и разбогатела благодаря совету, который ей якобы дал призрак. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

39-летняя Стефани Израэль утверждает, что поздно ночью лежала в постели и вдруг услышала, как с ней говорит призрак. Ей показалось, что он советует зайти в интернет и купить билет для участия в онлайн-розыгрыше, который начинался через четыре минуты. По словам Израэль, она решила последовать рекомендации.

Утром женщина получила уведомление, что выиграла 501 тысячу долларов (32 миллиона рублей). "Когда я увидела это, то кричала минут 20. Думаю, немного напугала семью", - вспоминает Израэль. Побывав в штаб-квартире организатора лотереи, она получила 356 тысяч долларов (23 миллиона рублей), полагающиеся ей после уплаты налогов.

Женщина объяснила, что все ее родственники очень предприимчивы, поэтому она планирует вложить деньги в новый бизнес.