Глава ЕК сообщила о необходимости совместных закупок газа

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совместных закупок газа и нужно добиваться энергетической солидарности в Евросоюзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам главы ЕК, благодаря совместным действиям получится избежать конкуренции, приводящей к росту цен.

"К этому нас подталкивает опыт минувшего лета, когда компании конкурировали друг с другом при закупках, вызывая тем самым рост цен", - пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Также глава Еврокомиссии добавила, что сейчас ЕС удалось заполнить свои хранилища газа на 92%.

Помимо того, организация в будущем рассчитывает изучить механизмы ограничения на газ, задействованных в Португалии и Испании, заключила Урсула фон дер Ляйен.