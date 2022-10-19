ЕС сэкономил на импорте газа €11 млрд

Евросоюз сэкономил €11 млрд на импорте природного газа благодаря наращиванию выработки солнечной и ветряной энергии. Об этом сообщает в среду портал Euractiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на эти возобновляемые источники пришлось около 24% всей электроэнергии, произведенной в сообществе с марта 2022 года, что позволило ЕС сократить импорт газа по высоким ценам и тем самым предотвратить еще больший рост инфляции. Не менее 19 стран ЕС, включая Испанию, Италию, Польшу и Францию, достигли в этот период рекордных показателей выработки возобновляемой энергии.

Европейские эксперты полагают, что "ускоренное развитие солнечной и ветроэнергетики поможет ЕС избежать многочисленных кризисов в будущем". При этом Европа до сих пор сильно зависит от поставок газа. Сообщество не смогло установить потолок цен на голубое топливо на фоне политических разногласий и опасений в отношении стабильности цепочек поставок.