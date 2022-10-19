Британцы отдают предпочтение велосипеду

Рост цен на энергоносители, включая увеличение стоимости бензина, в Великобритании привел к тому, что все больше жителей страны стали пересаживаться на велосипеды вместо поездок на автомобилях. За последние четыре месяца количество велосипедистов увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает газета Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"За последние четыре месяца уровень велосипедного движения на 54 процента выше, чем до пандемии. Сейчас популярность этого вида транспорта превышает уровни, наблюдавшиеся во время пандемии, когда уровень использования велосипедов был самым высоким за последние 60 лет", - говорится в материале.

В то же время тенденция роста числа граждан, предпочитающих велосипед автомобилю, может продолжиться и в обозримом будущем. Этому будут способствовать высокие цен на бензин в Великобритании, предположила руководитель благотворительной организации Cycling UK Сара Митчелл.

"Резкий скачок числа британцев, использующих велосипед, был зафиксирован еще в марте, что соотносится с ростом цен на топливо и стоимости жизни в общем", - заключила она.