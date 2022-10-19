Южноафриканка установила мировой рекорд

Женщина из Южной Африки установила рекорд Гиннеса, приготовив 249 кружек чая за один час, пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут местные СМИ, Игнар Валентайн раздала приготовленный чай местным студентам и школьникам. За тем, как женщина пытается установить рекорд, наблюдали не только члены жюри, но и толпа, которая радостно поддерживала южноафриканку.

После того, как Игнар закончила разливать чай, комиссия пересчитала кружки и подтвердила достижение женщины, торжественно сообщив, что она попала в Книгу рекордов Гиннесса. Сама Валентайн не стала комментировать свое достижение, но собравшиеся поблагодарили ее за бесплатное угощение.