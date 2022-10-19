Беспорядки в Чили

Около трех десятков человек пострадали в результате беспорядков, которые начались во время демонстраций в честь третьей годовщины массовых протестов в Чили.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в столице Сантьяго протестующие забрасывали камнями полицию, которая в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

Основными требованиями манифестантов в 2019 году были улучшение уровня здравоохранения, образования, пенсий и зарплат, а также увеличение налогов для богатых.

Тогда в результате стычек с полицией погибли 33 человека, более 400 человек получили травмы. Также поступило более 3000 жалоб на нарушение прав человека в ходе полицейских репрессий.

Беспорядки привели к попыткам разработать проект новой конституции, но он был неожиданно отвергнут большинством чилийцев как слишком радикальный.

По случаю годовщины протестов президент страны Габриэль Борич призвал к диалогу.