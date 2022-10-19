https://news.day.az/world/1504687.html Кипр: непогода превратила дороги в реки - ВИДЕО
Кипр: непогода превратила дороги в реки - ВИДЕО
Проливные дожди и шквалистый ветер на Кипре привели к сбоям в энергоснабжении и нарушению работы аэропортов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, подтопленными оказаись многочисленные дома и автодороги по всему острову.
Оперативные службы самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра сообщили об образовавшейся в турецких кварталах Никосии водной ловушке, в которой застряли многочисленные автомобили и мотоциклы.
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