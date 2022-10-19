Кипр: непогода превратила дороги в реки

Проливные дожди и шквалистый ветер на Кипре привели к сбоям в энергоснабжении и нарушению работы аэропортов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, подтопленными оказаись многочисленные дома и автодороги по всему острову.

Оперативные службы самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра сообщили об образовавшейся в турецких кварталах Никосии водной ловушке, в которой застряли многочисленные автомобили и мотоциклы.