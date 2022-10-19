https://news.day.az/world/1504688.html На кладбище Неаполя гробы повисли в воздухе - ВИДЕО
На кладбище Неаполя гробы повисли в воздухе - ВИДЕО
Не менее десятка гробов повисли в воздухе после частичного обрушения четырехэтажного здания с нишами для захоронений на старейшем кладбище Неаполя. Причиной могли стать проливные дожди.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, это уже второй подобный инцидент в этом году. В январе в результате обрушения здания на другом участке кладбища было разрушено около 300 погребальных ниш.
Родственники умерших провели акцию протеста с призывом обратить внимание на состояние кладбищ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре