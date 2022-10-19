Американцы решили не восстанавливать разрушенный гигантский телескоп Arecibo

На месте телескопа Arecibo возведут образовательный центр. Об этом говорится в заметке журнала Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Открытый в 1963 году 305-метровый телескоп находится в Пуэрто-Рико, но принадлежит Национальному научному фонду США. Его рефлектор расположен в карстовой воронке и является одним из самых крупных среди радиотелескопов без разнесенной апертуры. В 2020 году оборвались тросы, удерживающие излучатель над рефлектором, что привело к масштабным повреждениям конструкции.

Теперь было объявлено официальное решение, что телескоп не будут ремонтировать из-за сложности и затратности проекта. Вместо него будет построен образовательный центр науки, технологий, инженерии и математики, на который будет выделяться от 1 до 3 миллионов долларов в год в течение пяти лет, начиная с 2023 года. При этом выделяемое финансирование может как включать, так не включать средства на эксплуатацию оставшихся инструментов обсерватории, таких как 12-метровая радиоантенна и лидарная система для исследования атмосферы Земли.

Решение было подвергнуто критике со стороны ученого сообщества, которое надеялось на восстановление мощного инструмента. Кроме того, неясно, как новый центр будет привлекать студентов и ученых, если в нем не ведутся реальные астрономические наблюдения.