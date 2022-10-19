Китайский бренд извинился за коллекцию, похожую на японское обмундирование

Китайский бренд спортивной одежды "Ли Нин" опубликовал официальное заявление в социальной сети "Вэйбо", в котором принес извинения за схожесть новой коллекции одежды с обмундированием японской армии времен Второй мировой войны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В линейку одежды вошли зеленые куртки и толстовки в милитари-стиле, штаны с большим количеством карманов, панамы, напоминающие каски. По словам представителя бренда "Ли Нин", за основу дизайнеры брали одежду пилотов и вдохновлялись мечтой человечества исследовать небо.

"Компания "Ли Нин" уделяет пристальное внимание дискуссии, которая недавно развернулась в интернете вокруг части продукции коллекции "Полет за мечтой". Мы искренне извиняемся за недоумение и сомнение, вызванные дизайном и формой этой одежды", - сказано в заявлении.

В "Ли Нин" также уточнили, что в будущем будут внимательнее прислушиваться к мнению потребителей.